Embriagado e sem CNH homem bate carro em carreta canavieira na BR-163 e mulher morre em Eldorado

Um acidente na madrugada deste domingo (22), na BR-163, no município de Eldorado envolvendo um veículo Classic Life e uma carreta canavieira deixou como vítima fatal uma mulher ainda não identificada.

Conforme boletim de ocorrência, agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram acionados para um acidente grave e ao chegaram ao local, verificaram que o condutor do veículo Classic, Valdeir Jose de Oliveira, de 32 anos, estava com lesões leves, enquanto uma mulher de aproximadamente 30 anos, passageira do veículo, estava morta.

Segundo a PRF, foi possível verificar que existia um forte odor etílico dentro do veiculo e que o condutor estava em visível estado de embriaguez do condutor, porem sem condições fisiológicas para realizar o teste de etilômetro devido ao seu estado.

Em consulta, os policiais também verificaram que Valdeir não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Devido aos ferimentos, ele foi levado para o Hospital Municipal de Itaquiraí e irá prestar depoimento posteriormente.

À Polícia Civil, o motorista do caminhão canavieiro explicou que estava se direcionando para a BR-163 quando o Classic colidiu, em alta velocidade, com o último semi reboque da carreta. Sem ferimentos, ele foi liberado para realização de perícia indireta.

O caso foi registrado como direção em via pública sem permissão ou habilitação, condução com capacidade psicomotora alterada e homicídio culposo na direção de veículo.

Fonte: Jornal do Conesul