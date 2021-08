Exército Brasileiro segue com ações na região de fronteira do Paraná com o Paraguai

Militares da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada prosseguem realizando ações na faixa de fronteira do Brasil com o Paraguai. As ações se iniciaram no último sábado (14).

Os militares trabalham com ações preventivas e repressivas pontuais, em postos de bloqueios e controle de estradas, em vias urbanas, rurais e fluviais, com abordagem de pessoas, veículos e embarcações, respeitando as ações de medidas preventivas à Covid-19.

Durante as ações já houveram grandes apreensões, como em Santa Helena, onde foram apreendidos mais de 400 quilos de drogas já foram apreendidos em uma abordagem no distrito de São Clemente. O trabalho contou com o apoio de policiais federais e civis.

As ações são coordenadas pela 5ª Divisão de Exército (5ª DE / Curitiba – PR) e operacionalizadas pela 5ª Brigada de Cavalaria Blindada (5ª Bda C Bld / Ponta Grossa – PR), junto com os diversos órgãos e agências das esferas Federal, Estadual e Municipal, em ambiente interagências com a finalidade de coibir os ilícitos transfronteiriços (descaminho, contrabando e tráfico).

A 5ª Bda C Bld é uma equipe de combate multidisciplinar, com doze Organizações Militares (OM) localizadas em cidades dos estados do Paraná e Santa Catarina, apta a qualquer tipo de operação, com ênfase nas Operações Ofensivas (Ataque, Aproveitamento do Êxito e Perseguição). São mais de cinco mil soldados prontos para o combate em prol do Brasil.

Fonte: Ponto da Notícia