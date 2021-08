Em Naviraí, Polícia Militar apreende 113g de maconha

No final de semana (14 e 15/08), policiais militares lotados no 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí, prenderam 05 (cinco) homens e apreenderam 01 (um) adolescente por portar drogas.

As apreensões ocorreram durante abordagens policiais realizadas como desdobramento do policiamento preventivo. Ao todo, as equipes apreenderam 113g (cento e treze gramas) de maconha.