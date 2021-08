Um veículo carregado com cigarros capoto durante uma tentativa de fuga da polícia, na noite deste domingo (01), na zona rural de Iporã, noroeste do estado. Conforme as informações, uma equipe policial da PF e BPFron avistou uma movimentação típica de criminosos e, ao se aproximarem, um veículo empreendeu fuga em altíssima velocidade, iniciado o acompanhamento tático. Em dado momento, o criminoso perdeu a direção e capotou o veículo. Quando os policiais, o veículo foi encontrado ao abandono e condutor conseguiu evadir aproveitando-se da vegetação e escuridão. O carro, que ficou destruído com o acidente, estava carreado com cerca de 30 caixas de cigarros. Veículo e cigarros apreendidos, avaliados em R$ 100 mil, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Guaíra, para a devida destinação.