Inscrição em processo seletivo da Prefeitura de Naviraí abre nesta segunda

As vagas exigem profissionais de nível fundamental completo

As inscrições no processo seletivo da Prefeitura de Naviraí, município distante 358 quilômetros de Campo Grande (MS), abrem nesta segunda-feira (8). O certame visa preencher quatro vagas no cargo de auxiliar de laboratório e formar cadastro de reserva para auxiliar em saúde bucal. As vagas exigem profissionais de nível fundamental completo.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais para ambos os cargos, com remuneração de R$ 1.482,68 para auxiliar de laboratório e R$ 1.759,62 para auxiliar em saúde bucal.

A inscrição deve ser feita mediante entrega de envelope lacrado com a documentação requerida, na Gerência de Saúde, na Avenida Amélia Fukuda, nº 100, Centro. O prazo encerra às 16h30 do dia 11 de junho de 2026.

A seleção será realizada em duas etapas: entrega dos documentos para avaliação curricular e prova de títulos. O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período ou rescindido. Clique aqui e confira o edital.

Com informações: MidiaMax