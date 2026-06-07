Eldorado autoriza o fechamento de rua para população acompanhar a Copa

Decreto autoriza fechamento de uma quadra da Rua Bandeirantes nos dias em que houver jogos do Brasil na Copa

Decreto assinado pela prefeita Fabiana Maria Lorenci permitirá o fechamento de uma rua de Eldorado — a 445 km de Campo Grande — para que a população acompanhe os jogos do Brasil na Copa do Mundo de Futebol. No local, ocorrerá evento comemorativo durante o torneio.

Conforme o decreto nº 96, de 2 de junho de 2026, a Rua Bandeirantes ficará temporariamente fechada no trecho entre as ruas Santa Terezinha e Irmã Aristela. “O bloqueio e isolamento da via citada ocorrerão para a realização e organização do evento comemorativo em decorrência da participação da seleção brasileira de futebol na ‘Copa do Mundo 2026′, enquanto durar sua participação”, destaca o texto.

Assim, o trecho da Rua Bandeirantes passará por interdições das 13h dos dias em que se realizarem os jogos do Brasil até as 7h do dia seguinte. Após este horário, o tráfego será liberado “mediante desobstrução total, limpeza e retirada de materiais da via, sob pena de responsabilidade dos organizadores”.

Fechamento de rua para a Copa tem exigências

A autorização para o evento exige dos organizadores a sinalização do local com cones, cavaletes e fitas. Isso deve ocorrer seguindo as normas do Código Brasileiro de Trânsito. Além disso, deverão garantir a segurança dos participantes e o livre acesso a veículos de emergência.

Por fim, os efeitos do decreto vão até 20 de julho de 2026, com possibilidade de revogação por “conveniência e oportunidade da administração”. O decreto consta da edição desta quarta-feira (3) do Diário Oficial da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul).

O Brasil estreia no dia 13 de junho (sábado) na Copa de 2026, enfrentando o Marrocos em Nova Jersey, às 18h (horário de MS). No dia 19 (quarta-feira), a Seleção encara o Haiti às 20h30, na Filadélfia. Por fim, joga contra a Escócia em 24 de junho, às 18h, em Miami. Os jogos integram a fase de grupos da Copa, na qual o país buscará a classificação para as fases de mata-mata.

Com informações: MidiaMax