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07/06/2026
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    Eldorado autoriza o fechamento de rua para população acompanhar a Copa

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Decreto autoriza fechamento de uma quadra da Rua Bandeirantes nos dias em que houver jogos do Brasil na Copa

    Decreto assinado pela prefeita Fabiana Maria Lorenci permitirá o fechamento de uma rua de Eldorado — a 445 km de Campo Grande — para que a população acompanhe os jogos do Brasil na Copa do Mundo de Futebol. No local, ocorrerá evento comemorativo durante o torneio.

    Conforme o decreto nº 96, de 2 de junho de 2026, a Rua Bandeirantes ficará temporariamente fechada no trecho entre as ruas Santa Terezinha e Irmã Aristela. “O bloqueio e isolamento da via citada ocorrerão para a realização e organização do evento comemorativo em decorrência da participação da seleção brasileira de futebol na ‘Copa do Mundo 2026′, enquanto durar sua participação”, destaca o texto.

    Assim, o trecho da Rua Bandeirantes passará por interdições das 13h dos dias em que se realizarem os jogos do Brasil até as 7h do dia seguinte. Após este horário, o tráfego será liberado “mediante desobstrução total, limpeza e retirada de materiais da via, sob pena de responsabilidade dos organizadores”.

    Fechamento de rua para a Copa tem exigências

    A autorização para o evento exige dos organizadores a sinalização do local com cones, cavaletes e fitas. Isso deve ocorrer seguindo as normas do Código Brasileiro de Trânsito. Além disso, deverão garantir a segurança dos participantes e o livre acesso a veículos de emergência.

    Por fim, os efeitos do decreto vão até 20 de julho de 2026, com possibilidade de revogação por “conveniência e oportunidade da administração”. O decreto consta da edição desta quarta-feira (3) do Diário Oficial da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul).

    O Brasil estreia no dia 13 de junho (sábado) na Copa de 2026, enfrentando o Marrocos em Nova Jersey, às 18h (horário de MS). No dia 19 (quarta-feira), a Seleção encara o Haiti às 20h30, na Filadélfia. Por fim, joga contra a Escócia em 24 de junho, às 18h, em Miami. Os jogos integram a fase de grupos da Copa, na qual o país buscará a classificação para as fases de mata-mata.

    Com informações: MidiaMax

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