Prefeitura de Naviraí lança o “Agosto Lilás”, na Câmara de Vereadores

A Prefeitura de Naviraí, através da Gerência de Assistência Social, numa ação da psicóloga Leila Matos (Coordenadora de Políticas Públicas para a Mulher) fez, na manhã de hoje (02-08), o lançamento da campanha “Agosto Lilás”. A abertura oficial foi durante discurso proferido na Tribuna Livre da Câmara de Vereadores de Naviraí.

Leila Matos destacou que o “Agosto Lilás” é uma das principais campanhas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e foi instituída por meio da Lei Estadual nº 4.969/2016, com objetivo de divulgar a Lei Maria da Penha, sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher.

Esta campanha nasceu em 2016, idealizada pela Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres (SPPM), para comemorar os 10 anos da Lei Maria da Penha, reunindo diversos parceiros governamentais e não-governamentais. “Em Naviraí, estamos empenhadas na divulgação dos serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência e os mecanismos de denúncia existentes”, informa Leila Matos.

De acordo com a Programação da Campanha “Agosto Lilás”, estão previstas ações de mobilização, palestras, entrevistas e lives visando consolidar uma grande campanha junto à sociedade, para que todos possam colaborar, efetivamente, no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, que já alcançou um público aproximado de 306.000 pessoas em todo o Estado ao longo dos anos.

PROGRAMAÇÃO: (02-08) – Palestra na Câmara de Vereadores: Mês de conscientização contra o fim da violência contra a mulher; (05-08) – Entrevista na rádio: Violência contra a Mulher é problema de todos! (06-08) – Live de Abertura: Campanha Agosto Lilás; (07-08) – Blitz Educativa: Diga não à violência (na rotatória da Weimar Torres); (09-08) – Maria da Penha vai à escola: Orientações nos cursos técnicos do IPED; (16 a 27-08) – Curso: Corte, Costura e Modelagem às mulheres atendidas pelo Centro de Referência de Atendimento à Mulher; (17-08) – Campanha Agosto Lilás nas empresas; (17 e 18-08) – Curso: A Chave do Sucesso: Habilidades, Empreendedorismo e Possibilidades, ofertado às mulheres que são atendidas no Centro de Referência de Atendimento à Mulher; e, (30-08) – Live de Encerramento: Campanha Agosto Lilás – Ações Educativas Sobre Violência Contra a Mulher nas Universidades.

“Utilizaremos todos os meios online, posts nas redes sociais, entrevistas em rádios, sites e jornais, enfim, usaremos a tecnologia nesta campanha. Nossa meta é sensibilizar toda a sociedade, para que se engaje na campanha de prevenção e combate às mais diferentes formas de violência doméstica e familiar contra a mulher”, antecipa a coordenadora Leila Matos.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS 1.432