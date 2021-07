Mundo Novo vacina público de 12 a 17 anos com comorbidade

Na manhã desta segunda-feira (12), a Secretaria Municipal de Saúde está realizando a Vacinação contra a Covid-19 no Salão Paroquial. Está sendo aplicada a primeira dose da Pfizer para crianças de 12 à 17 anos com comorbidades, gestantes e puérperas. Para o público que se vacinou com a primeira dose da AstraZeneca, já passado oito semanas, também poderá se vacinar. A vacinação será estendida até a próxima sexta-feira (17), em dois períodos: das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00.

VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1

A Vacinação Contra a Gripe H1N1 começou no primeiro semestre em Mundo Novo, sendo vacinados, de início, os grupos prioritários.

A coordenadora de Vacinação, Cristiane Peixoto, informou que a vacinação está aberta para o público geral e relembrou o intervalo de duas semanas entre os imunizantes.

O munícipe deve procurar a Unidade Básica de Saúde mais próximo da sua residência e levar a carteirinha de vacinação. (Texto: Carina Yano – Semcos Prefeitura de Mundo Novo).

