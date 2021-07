Em Naviraí, gerência de Educação anuncia volta das aulas presenciais para 2 de agosto

A Prefeitura de Naviraí, através da Gerência Municipal de Educação e Cultura (GEMED) confirmou, na manhã desta segunda-feira (12-07), a notícia mais esperada do ano pela comunidade escolar: o retorno das aulas presenciais para os alunos da rede municipal de ensino (REME) será no próximo dia 2 de agosto, após o fim das férias escolares.

O anúncio oficial foi feito pela gerente Tatiane Morch (Educação e Cultura) a todos os diretores das 21 escolas municipais de Naviraí, durante reunião no recinto da Biblioteca Municipal Dom Aquino. “Estamos adotando o sistema híbrido, atendendo 50% dos alunos por semana. Ao todo, retornarão às aulas 6.000 alunos da educação obrigatória, sendo do Jardim II e III e do Ensino Fundamental I e II, e do EJA (Educação de Jovens e Adultos)”, informa Tatiane.

Ao explicar o funcionamento do sistema híbrido a gerente disse que por semana 3 mil alunos serão atendidos nas escolas. Os outros 3 mil que estarão em casa terão atividades remotas, on-line. A limitação presencial é medida preventiva à Covid-19 e foi definida pela Secretaria de Estado de Educação atendendo acordo da Secretaria de Estado de Saúde com o MPMS (Ministério Público do Estado).

BUSCA ATIVA – Outra ação definida pela GEMED é realizar a convocação de alunos que estão devendo atividades escolares do primeiro semestre e ainda não entregaram seus trabalhos. “Vamos acelerar a busca ativa destes alunos para que todos regularizem sua situação escolar”, antecipa a gerente de Educação.

A prefeita Rhaiza Matos afirmou que esta é a notícia mais importante do ano para a comunidade estudantil. “Estamos atendendo um critério científico, garantindo segurança a todos, sejam os docentes, discentes, administrativos e, consequentemente, as famílias que veem na escola o ambiente seguro para seus filhos. A volta às salas está ocorrendo conforme a bandeira do Programa Prosseguir e na medida em que a bandeira melhorar, mais alunos poderão retornar às salas”, afirma Rhaiza Matos.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS nº 1.432