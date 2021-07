Ônibus do Umuarama Futsal tomba na BR 376 e deixa mortos e feridos

Um grave acidente entre um ônibus, um carro e uma carreta deixou 20 pessoas feridas e pelo menos duas mortas na manhã desta quinta-feira (8).

O acidente aconteceu por volta das 8h na pista sentido Santa Catarina da BR 376, em Tijucas do Sul, região metropolitana de Curitiba.

O ônibus estava com jogadores do Umuarama Futsal, que seguiam para Jaraguá do Sul, onde na noite desta sexta-feira (9) tinham jogo marcado pela Copa do Brasil.

Equipes do Corpo de Bombeiros e até o helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas foram acionados para atender a ocorrência.

A pista sentido Santa Catarina está completamente bloqueada devido ao acidente.

Segundo a PRF, em informação divulgada às 10h55min, foram confirmadas 22 vítimas – 18 feridos leves, 2 graves e dois óbitos no local. A identificação ficará a cargo do IML, que já foi acionado, junto com a Perícia, que apontará as causas do acidente.

Duas aeronaves da PM de Santa Catarina foram acionadas para o resgate e transporte das vítimas, porém a PRF não tem informações das gravidades das lesões. Ainda conforme a PRF, os óbitos confirmados são do motorista do ônibus e de um passageiro, que estava no fundo do veículo.

