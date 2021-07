PF de Naviraí deflagra operações de repressão ao contrabando, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

A Polícia Federal de Naviraí deflagrou, na manhã desta quarta-feira, as Operações “Celeritas” e “Greasy Money” contra organizações criminosas voltadas ao contrabando de cigarros paraguaios, tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro.

Policiais Federais estão nas ruas para cumprir 30 mandados de prisão preventiva e 31 mandados de busca e apreensão, expedidos pelas Justiças Federais de Naviraí e Campo Grande, nas cidades de Naviraí, Itaquiraí, Eldorado, Tacuru e Bataguassu.

Os trabalhos, iniciados em 2017, tiveram como alvo principal perigosa organização criminosa em razão da forma imprudente com que seus motoristas conduziam os veículos, geralmente em altíssima velocidade, produtos de roubo e furto, carregados com cigarros paraguaios ou drogas trazidas do Paraguai, a partir da região de Mundo Novo e com destinos a vários Estados da Federação.

Durante as investigações, a Polícia Federal identificou que membros da organização criminosa mencionaram a possibilidade de atentarem contra a vida de autoridades da segurança pública, demonstrando a periculosidade de seus integrantes.

No curso das investigações foram apreendidos 2,7 milhões de maços de cigarros paraguaios, 05 toneladas de maconha e 25 veículos (de pequenos e grande portes).

O nome – “Operação Celeritas”, que significa “celeridade” ou “excesso de velocidade”.

“Greasy Money” (ou ‘dinheiro oleoso’), por sua vez, deve-se ao fato de que parte do dinheiro proveniente das atividades criminosas do grupo era lavada por outra organização criminosa, chefiada por ex-político local, por meio de postos de gasolina, casa de shows e utilização de interpostas pessoas (“laranjas”).

Fonte: Jornal do Conesul