BPFron apreende carro com 91 kg de maconha em Guaíra

Na tarde de sexta-feira (02), policiais militares do BPFRON – Batalhão de Polícia de Fronteira, no âmbito da Operação Hórus, realizaram a abordagem de um veículo Fiat/Siena em Guaíra.

Durante a revista veicular, foi constatado que o carro estava carregado com aproximadamente 91 kg de substância análoga a maconha.

Diante dos fatos, o condutor, o veículo e o ilícito foram encaminhados para a sede da 2ª Companhia do BPFron para lavratura do boletim de ocorrência e para as demais providências cabíveis.

Fonte: Ponto da Notícia