Vacinação em massa, em dose única, começa nesta sexta-feira e vai até o domingo

Com faixa etária variada e locais próximos, população deve ficar atenta.

Mundo Novo começa nesta sexta-feira (02) o desafio de imunizar toda a sua população adulta contra a covid-19 em três dias. Nesta sexta, sábado e domingo (04) cerca de sete mil vacinas deverão ser aplicadas nas pessoas a partir de 18 anos.

A Janssen é uma vacina americana aplicada em dose única. Os únicos, a partir de 18 anos, que não poderão tomar a vacina serão as gestantes, lactantes e quem já tomou a primeira dose de outro imunizante. Gestantes e lactantes só estão liberadas para tomar a vacina da Pfizer.

Cristiane Peixoto, coordenadora municipal de Vacinação, explicou sobre as medidas para evitar que pessoas de outras cidades recebam a vacina:

“O quantitativo é para Mundo Novo, já que somos objeto de uma pesquisa de vacinação em massa. Exigiremos algum vínculo como o município, como comprovante de residência ou contrato de aluguel ou título de eleitor”, explicou Peixoto.

Além do documento de vínculo com Mundo Novo, o cidadão deve levar cartão do SUS, documento com foto e CPF.

Serão quatro locais e faixas etárias diferenciadas para cada dia, sempre das 8h00 às 18h00:

Sexta-feira (02) – a partir de 32 anos;

Sábado (03) – a partir de 25 anos;

Domingo (04) – a partir de 18 anos.

Os munícipes deverão procurar o local mais próximo da sua casa:

Conviver Daudt Conceição – Berneck/Itaipu;

Salão Paroquial – Centro/Tapajós;

Escola Carlos Chagas – São Jorge e Fleck;

Centro de Educação Infantil Elmo Jorge – Copagril/Vila Nova/Universitário.

Boletim Atualizado

O Boletim foi atualizado com os dados de quarta-feira (30). Foram sete altas, quatro positivos (teste rápido), fechando o dia em 39 altas.

Boletim Coronavírus 1º/07/21 – Atualizado às 17h00 do dia anterior

Ativos – 39

Recuperados – 2.162

Óbitos – 36

Geral – 2.237

Suspeito – 01

Descartados – 2.022

Obs. Quatro pacientes internados: dois em enfermaria – um em Mundo Novo e um em Dourados; dois na UTI – um na UTI em Naviraí e um na UTI em Dourados.

24 horas (30/06) / Positivos: 04

24 horas (30/06) / Altas: 07

24 horas (30/06) / Óbito: 00

Monitoramento – 108

Residências – 33;

Crianças – 19;

Idosos – 08;

Monitoramento Concluído – 9.394

Obs. Pessoas monitoradas não estão, necessariamente, positivas para a doença.

Vacinas Recebidas – 11.759:

CoronaVac – 5.513 (2.831 primeira dose + 2.434 segunda dose + 248 a serem aplicadas);

AstraZeneca – 5.226 (4.170 primeira dose + 463 segunda dose + 593 a serem aplicadas);

Pfizer – 886 (882 primeira dose + 04 a serem aplicadas)

Janssen – 134 primeira dose

Recusa da Vacina – 22.

População Vacinada – 8.017:

Lar São Francisco de Assis – 31 (9 Funcionários e 22 idosos);

Profissionais de Saúde – 492;

Idosos a partir de 80 anos – 209 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 80 anos – 119 (autônomos)

Idosos a partir de 70 anos – 188 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 70 anos – 599 (autônomos)

Idosos a partir de 60 anos – 30 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 60 anos – 1.698 (autônomos)

18 a 59 anos – 1.285

Forças de Segurança – 104

Comorbidades – 1.211

Profissionais de Educação – 508

Gestantes, puérperas e lactantes – 113

Deficientes – 109

Motoristas – 622

Pessoas privadas de liberdade – 07

Limpeza Pública – 44

Indústria – 657

População Vacinada 2ª dose – 2.897

Resumo da Vacinação:

Doses recebidas –11.759

Doses Aplicadas – 10.914

Trabalhadores da Saúde – 501 (1ª dose)

Idosos – 2.865 (1ª dose)

18 a 59 anos – 1.285 (1ª dose – atualmente a partir de 40 anos)

Forças de Segurança – 104 (1ª dose)

Comorbidades – 1.211 (1ª dose)

Profissionais em Educação – 508 (1ª dose)

Gestantes, puérperas e lactantes – 113 (1ª dose)

Deficientes – 109 (1ª dose)

Motoristas– 622 (1ª dose)

Pessoas privadas de liberdade – 07 (1ª dose)

Limpeza Pública – 44 (1ª dose)

Indústria – 657 (1ª dose)

Trabalhadores de Saúde – 351 (2ª dose)

Forças de Segurança – 12 (2ª dose)

Idosos – 2.534 (2ª dose)

População Vacinada – 8.017 (1ª dose) + 2.897 (2ª dose)

Recusa da Vacina – 22

Fonte: Jandaia Caetano/Semcos – Mundo Novo