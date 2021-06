Indígenas protestam em Guaíra contra projeto de lei que pretende mudar demarcações

Um grande grupo de indígenas realiza um manifesto neste momento em Guaíra, contra o projeto de lei que quer alterar a regulamentação dos processos de demarcação de áreas indígenas, a PL 490.

Os indígenas saíram da área de aldeamento e seguiram em caminhada em direção ao centro de Guaíra, onde chegaram por volta das 9h30min.

Eles carregam faixas pedido a demarcação das terras indígenas e melhores de saúde e educação nas aldeias. Os indígenas protestam contra o “Marco Temporal” e o Presidente Jair Bolsonaro.

Após a marcha, os indígenas se concentraram em frente a Prefeitura de Guaíra e Ministério Público Federal, que fica ao lado do paço municipal. No local os manifestantes conversam com autoridades policiais e entoam palavras de ordem, além de realizarem danças típicas indigenas.

O manifesto dos indígenas é acompanhando pela Polícia Federal, PRF, Polícia Militar e Guarda Municipal de Guaíra, que fazem a segurança dos manifestantes e também dos prédios públicos.

Fonte: Ponto da Notícia