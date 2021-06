Em Naviraí, corpo de homem é encontrado as margens de estrada com dois tiros na cabeça

O corpo de um homem foi encontrado em meio de um gramado as margens da estrada logo após o Rio Pato Branco, sentido Naviraí ao Assentamento Juncal.

O corpo que estava já em estado avançado de decomposição, tinha duas perfurações de bala na parte de trás da cabeça. No bolso dao shorts do homem, foi encontrada uma carteira de identidade em nome de Luciano Ferreira do Nascimento, de 36 anos, Natural de Montes Claros/MG, porém segundo informações o documento não seria dele.

O homem tem algumas tatuagens no corpo, sendo uma delas do lado esquerdo do peito próximo do ombro com a escrita “Eliane” e o desenho de um coração. A outra tatuagem é o desenho de uma índia na parte esquerda da costa. Outras tatuagens são de nomes e datas como 27/04/2010 e 23/01/2003.

As policiais Militar e Civil, estiveram no local assim como o Perito Criminal. O corpo foi encaminhado pela empresa funerária Bom Jesus, para o IML (Instituto Médico Legal) de Naviraí.

A equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais) está trabalhando no caso no intuito de identificar o corpo, o motivo assassinato e o autor do crime.

Fonte: Jornal do Conesul