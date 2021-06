MS recebe 70 mil doses da Pfizer e Coronavac na manhã desta sexta-feira

Mato Grosso do Sul rececerá doses da Pfizer e da Coronavac, vacinas contra a covid-19, na manhã desta sexta-feira (18). MS irá receber 32.760 doses da Pfizer e 37,4 mil doses da Coronavac.

A Pasta confirmou o envio de mais de 70 mil doses de vacina nesta semana. O imunizante tem previsão de chegada às 7h35, no Aeroporto Internacional de Campo Grande.

O Ministério da Saude recebeu na semana passada, um carregamento da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). Assim, também deverá enviar doses da Astrazeneca para MS.

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) lembra que o Estado ainda deve receber doses da Janssen. São previstas 38,4 mil doses da vacina da Johnson & Johnson, que é aplicada em dose única.

Nesta sexta-feira (18), Campo Grande retorna com a vacinação contra covid-19 para todas as pessoas a partir de 49 anos. A Capital também aplica a segunda dose da Coronavac para quem recebeu a primeira aplicação até 2 de junho.

Além disso, com novas doses da Astrazeneca que a Capital deve receber, o calendário de reforço vacinal será adiantado em 30 dias. Com a autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para vacinação com a Pfizer a partir de 12 anos, Campo Grande já adianta os estudos do público. Então, a Capital irá abrir cadastro para pessoas de 12 a 17 anos com comorbidades.

