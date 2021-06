Internações de idosos em UTIs cai de 65% para 24% do total após vacinação no Paraná, diz Sesa

O número de pacientes idosos que dão entrada em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) caiu de 65% para 24% do total de internações após o início da vacinação contra a Covid-19, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Apesar da queda em internações de pessoas com mais de 60 anos, o número de hospitalizações cresceu nas demais faixas etárias, o que ainda pressiona a estrutura hospitalar do estado.

Segundo boletim da secretaria publicado na terça-feira (15), 96% dos leitos públicos de UTI para tratamento de Covid-19 estão ocupados. Nas redes pública e privada, são 2.505 pessoas hospitalizadas em unidades intensivas.

Entre março e dezembro de 2020, 63% dos pacientes que deram entrada em leitos de UTI tinham mais de 60 anos. No total, das 14,1 mil pessoas que precisaram ser hospitalizadas em UTI, 9 mil eram idosos.

Em janeiro, quando a vacinação começou, 65% das pessoas que davam entrada em leitos de UTI com Covid-19 tinham mais de 60 anos. Nos meses seguintes, o percentual foi caindo. Veja no gráfico a seguir:

Em maio de 2021, o número de idosos internados caiu 40%, na comparação com abril, passando de 1.947 para 1.390 pessoas, segundo a Sesa. Mesmo assim, o número total de pacientes, entre todas as idades, cresceu 6,4%.

Os dados da Sesa não levam em consideração os leitos de hospitais particulares e de instituições da Região Metropolitana de Curitiba, que têm monitoramento próprio.

Vacinação no Paraná

Até terça-feira, o Paraná vacinou 3.341.077 pessoas contra a Covid-19, o que representa cerca de 29% de toda a população. Concluíram o esquema vacinal 1.284.264 pessoas.

Do total de vacinados, cerca de 2 milhões de pessoas têm mais de 60 anos. Entre este público, 46% recebeu as duas doses do imunizante.

Coronavírus no Paraná

O Paraná tem 1.150.281 casos confirmados e 28.389 mortes provocadas pela Covid-19, de acordo com a Sesa. Na terça-feira, o estado somou 3.961 diagnósticos e 340 óbitos.

Desde o começo da pandemia, 810.162 paranaenses se recuperaram da doença, o que representa um total de 70% dos infectados. Por outro lado, a taxa de letalidade da Covid-19 está em 2%.

Confira a seguir como está a ocupação dos leitos exclusivos para a Covid-19, no Sistema Único de Saúde (SUS):

96% dos 1.990 leitos de UTI adulta;84% dos 2.867 leitos de enfermaria adulta;27% dos 22 leitos de UTI pediátrica;53% dos 34 leitos de enfermaria pediátrica.

Fonte: Ponto da notícia