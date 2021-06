Creas está passando por reformas na pintura e segue com atendimento remoto

Na última semana, a equipe do setor de Pinturas iniciou a reforma na pintura interna e externa no prédio do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social).

A pintura está sendo realizada em todas as salas, parte externa e nas calçadas.

Também será pintado a identidade do Creas e algumas ilustrações de campanhas realizadas pela mesma. Este último trabalho está sendo executado pela Semcos, no seu setor de comunicação visual.

De acordo com a coordenadora, Andreia Medeiros, a intenção é efetuar uma reinauguração do local após as reformas.

Os atendimentos continuam de reforma remota, de segunda à sexta, das 07h00 às 13h00 (3474-2934). Telefone de plantão: (984714597).

Andreia esclareceu que alguns atendimentos específicos estão sendo agendados para atender presencialmente.

Fonte: Carina Yano/Semcos- Mundo Novo