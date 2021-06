Polícia Militar de Eldorado prende casal por lesão corporal e violência doméstica

Na noite de sábado (12/06), por volta das 20h45min, um homem de 59 (cinquenta e nove) anis, compareceu no quartel do 2º Pelotão de Polícia Militar de Eldorado, apresentando um corte no braço esquerdo.

Após prestar socorro médico ao homem, uma guarnição de serviço deslocou até a residência do casal e fez contato com a mulher, a qual relatou que seu esposo teria chegado em casa embriagado e começou a agredi-la, momento em que ela se apossou do facão e desferiu-lhe um golpe no braço.