A prefeitura de Itaquiraí, por meio da secretaria municipal de obras, segue com o cronograma de recuperação das estradas vicinais. Hoje (14), homens e maquinas iniciaram a manutenção do travessão mestre, que dá acesso aos P.As. Indaiá e Sul Bonito (prolongamento da avenida Treze de Maio). Após concluir a recuperação de toda extensão, as equipes deverão se dirigir para a região da farinheira onde darão seguimento ao cronograma de trabalho.

“No início do nosso governo, elaboramos um cronograma de recuperação de estradas, desde então, os profissionais da secretaria de obras veem executando a recuperação das vias. Estamos trabalhando em cima de planejamento para atender todas as regiões da zona rural. É um compromisso nosso, de garantir estradas em boas condições de trafegabilidade, para que os nossos produtores consigam escoar a produção e trafegar com mais segurança”, disse o prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli.