Vigilância Sanitária de Itaquiraí realiza inspeção das ações de combate ao coronavírus na Bello Alimentos

Mantendo o foco no combate à disseminação do coronavírus a prefeitura de Itaquiraí, através a secretaria municipal de saúde, por meio da vigilância sanitária realizou no último dia 08 de junho, a inspeção sanitária de enfretamento a covid-19 na empresa Bello Alimentos.

Durante a vistoria, os fiscais conferiram o cumprimento das medidas de biossegurança para evitar a disseminação do novo coronavírus. Os agentes também conferiram as condições de funcionamento e manipulação dos alimentos. Todo processo foi vistoriado, desde o abate até o armazenamento.

Durante a vistoria, os profissionais da saúde orientaram os colaboradores do ambulatório, quanto já inseridas na rotina da empresa e também novos meios para intensificar as ações de combate ao vírus.

“A Bello Alimentos tem adotado todas as medidas no enfretamento a covid-19, colaborando com a administração municipal em proteger a nossa gente. Precisamos nos unir neste momento, estar atento e colocar em prática as recomendações dos profissionais da saúde, que lutam diariamente contra essa doença. Queremos manter com cautela e todo o cuidado as atividades do comércio no município, porém, todos devem fazer o dever de casa. Não podemos minimizar a pandemia. O vírus tem circulado e acometido muitas pessoas. Por isso, contamos com a colaboração de todos”, disse o prefeito Thalles.

Fonte: Jornal do Conesul