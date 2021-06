Caminhão carregado com 20 mil pacotes de cigarros foi apreendido

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na noite de ontem, após uma denúncia anônima, um caminhão Ford Cargo 815E, de cor prata e placas de Balneário Camboriú (SC), carregado com 20 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.

A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante um patrulhamento ostensivo na cidade de Iguatemi.

Os militares foram informados sobre um caminhão em atitude suspeita em um dos bairros da cidade. Após diligências pelas imediações, o caminhão foi localizado abandonado, com as portas destrancadas. Durante a vistoria constatou-se as caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai. O condutor não foi localizado.

A ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Federal de Naviraí. O caminhão e os cigarros foram entregues na Receita Federal de Mundo Novo.

Fonte: Jornal do Conesul