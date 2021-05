Guaíra confirma mais três óbitos por Covid-19 e chega a 71 mortes

A Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, com extremo pesar, informou na noite deste sábado (29), o 69º, 70º e 71º óbito por Coronavírus em Guaíra.

Ainda conforme o novo boletim, mais 13 casos estão recuperados e liberados do isolamento, enquanto que 31 novos casos positivos foram confirmados.

Atualmente, são 144 casos positivos ativos, dos quais 132 pacientes estão se recuperando em casa, 8 estão internados em enfermaria, 4 estão internados em UTI.

NOTAS DE FALECIMENTO (COVID-19)

Homem, 36 anos, sem comorbidade. Primeiro atendimento no Ambulatório Covid-19 no dia 07/05/2021. Retornando até a UPA, com agravo no quadro clínico no dia 13/05/2021. No dia 14/05/2021 foi transferido para uma UTI COVID no Hospital Universitário na cidade de Cascavel. No dia 28/05/2021 o paciente acabou não resistindo e indo a óbito.

Homem, 90 anos, hipertenso. Primeiro atendimento no dia 22/05/2021 na Unidade de Pronto Atendimento. Permanecendo internado na UPA até o dia 26/05/2021 aguardando vaga em leito de UTI covid. No dia 26/05/2021 o paciente foi transferido para o Hospital Assiste Guaíra, não resistindo e indo a óbito na data de ontem, 29/05/2021.

Homem, 84 anos, hipertenso. Diagnóstico positivo para Covid-19 através de exame de PCR realizado em Laboratório Oficial do Estado. Procurou atendimento no Ambulatório Covid-19 no dia 11/05/2021 já em estado grave. No dia 14/05/2021 o paciente foi transferido para o Hospital HOESP na cidade de Toledo. Ontem, 29/05/2021, o paciente não resistiu e foi a óbito.

O Município de Guaíra, em nome de toda a população, presta as mais sinceras condolências aos familiares e amigos.

Fonte: Ponto da Notícia