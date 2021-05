Governo de Mundo Novo iniciou drenagem no bairro Copagril que resultará em pavimentação asfáltica

Na última terça-feira (18), a equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura deu início ao trabalho de drenagem na Rua Ademar Antônio da Silva, no bairro Copagril.

Serão utilizados aproximadamente 900 tubos, onde este local terá pavimentação asfáltica. Segundo o secretário de Infraestrutura, Valdemar Marinho, também serão construídas bocas de lobo e poços de visita.

A programação da Secretaria é de conclusão da drenagem no bairro até a próxima semana. Após o término, a equipe se direcionará para o bairro Berneck que receberá o mesmo serviço.

Investimento

O valor desta obra é de aproximadamente R$ 1 milhão e duzentos mil reais, juntamente com uma emenda da senadora Simone Tebet de R$ 950 mil.

Os tubos foram adquiridos com recursos próprios, na Sotram de Perobal, em licitação realizada no dia primeiro de março, no valor de R$ 152.600,00.