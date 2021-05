PF e BPFron apreendem veículos carregados com cigarros em Guaíra

Dois veículos foram apreendidos carregados com cigarros em Guaíra, nesta quarta-feira (12). As apreensões foram realizadas por equipes da Polícia Federal e do BPFron.

Pela madrugada, os policiais apreenderam um Hyundai/Santa Fé após uma perseguição. O veículo estava carregado com 3 mil pacotes de cigarros paraguaios. Pouco mais tarde, já pela manhã, as equipes da PF e BPFron apreenderam um GM/Vectra, carregado com 2 mil pacotes de cigarros.

Em ambos os casos, os condutores conseguiram fugir, não sendo mais localizados.

Fonte: Ponto da notícia