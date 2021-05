Patrulha Mirim realizou ação do Dia das Mães na última sexta-feira e retornou com as atividades

Na última sexta-feira as crianças da Patrulha Mirim realizaram a entrega de lembrança do Dia das Mães em vários setores do município.

A ação foi feita juntamente com a professora Gisele Nakata. Foram entregues nos comércios, secretarias, prefeitura, câmara municipal e nos bancos.

Segundo a coordenadora da entidade, Ana Lúcia, as crianças retornaram as atividades na última semana respeitando todos os protocolos da Saúde. São três dias na semana, no horário das 08h00 às 11h00 / 13h00 às 16h00.