Feriado do aniversário do município foi transferido para sexta-feira

Na semana do aniversário do município, a Secretaria Municipal de Administração informa a população que o feriado municipal do dia 13 de maio (quinta-feira) foi transferido para a sexta-feira (14).

Assim, o comércio local funciona normalmente na quinta e fecha na sexta-feira. O pedido foi feito pela ACIMN (Associação Comercial e Industrial de Mundo Novo).

No serviço público municipal a quinta-feira será de ponto facultativo. A mudança foi publicada no Diário Oficial de quarta-feira (05).

Fonte: Jandaia Caetano/Semcos- Mundo Novo