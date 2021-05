Polícia Militar de Naviraí apreende produtos descaminhados

Na noite de terça-feira (04/05), por volta das 19h, uma equipe de Força Tática do 12º Batalhão de Polícia Militar, no âmbito da Operação Hórus, durante policiamento preventivo e ostensivo pelas ruas do centro da cidade, avistaram um veículo VW/Santana transitando em fundada suspeita.

Durante vistoria no veículo, foram encontrados no banco traseiro e porta malas, vários pneus escondidos encobertos com um tecido escuro. Ao ser questionado, o homem informou que havia adquirido os produtos no Paraguai.