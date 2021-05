Prefeitura de Itaquiraí dá início a Campanha de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

As ações em torno do 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, estão sendo organizadas em conjunto pela Prefeitura de Itaquiraí, por meio da secretaria municipal de assistência social.

“A ideia é fazer uma campanha ampla, para conscientizar toda população e as autoridades sobre a gravidade do problema. Por determinação do prefeito Thalles Tomazelli, a secretaria municipal de assistência social, está desenvolvendo ações que têm por finalidade orientar e proteger as crianças e adolescentes dos abusos sexuais. Diferente de outras épocas, as ações elaboradas nesta campanha, se estenderão ao logo do ano”, pontuou a secretária municipal, Flávia Rufino.

As ações de orientação que serão desencadeadas no decorrer da campanha, terão como ferramenta principal a internet, considerando a pandemia do novo coronavírus e as restrições para seu combate.

Fonte: Jornal do Conesul