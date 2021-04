Operação Pátio Zero: Detran-MS leiloa quase 400 toneladas de material ferroso

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), abre na próxima segunda-feira (26), leilão online de quase 400 toneladas de sucata inservível recolhidas no pátio do Detran, para reciclagem.

Estão disponíveis 395.440,00 kg de material ferroso, que podem ser visitados nos dias 5,6 e 7 de maio, no pátio da Autotran, Av. Gury Marques, nº 7.155, Vila Cidade Morena, na Capital.

Conforme o Coordenador de Leilões do Detran-MS, Túlio Brandão, sucata inservível são aqueles veículos que pelo estado de conservação tem de ser destinados a reciclagem, isto é, como material ferroso para prensagem.

Os lotes poderão ser arrematados de acordo com as normas do edital, por empresas que atestem as exigências de comprovação do ramo de atividade siderúrgica, de fundição ou de reciclagem credenciada perante o Detran.

O certame acontece de forma online, pelo site Casa de Leilões a partir de segunda-feira com encerramento em 11 de maio.

O edital com todas as informações está publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (20).

Fonte: Viviane Nunes, Detran/MS