Toque de Recolher em Mundo Novo começa às 22h nesta quinta

Mundo Novo tem um novo toque de recolher a partir desta quinta-feira (15). Com a nova classificação do município no Programa Prosseguir, do Governo do Estado, o Toque de recolher se iniciará às 22h00, ao invés das 21h00 anterior. Até o dia 28 deste mês o município está com a bandeira laranja.

Na quarta-feira (14), um teste rápido positivo e oito negativos pelo Laboratório Central de Saúde. Uma coleta foi enviada para o Lacen. Preocupante foi o número de pessoas internadas no Hospital Bezerra de Menezes, em Mundo Novo. O número dobrou e agora são quatro pacientes hospitalizados em decorrência da Covid-19.

Boletim Coronavírus 15/04/21 – Atualizado às 17h00 do dia anterior

Ativos – 22

Recuperados – 1.297

Óbitos – 19

Geral – 1.338

Suspeitos – 02

Descartados – 1.892

Obs. Quatro pacientes internados no Hospital Bezerra de Menezes, em Mundo Novo.

Monitoramento– 64

Residências – 20

Crianças – 11;

Idosos – 09;

Monitoramento Concluído – 7.322

Obs. Pessoas monitoradas não estão, necessariamente, positivas para a doença.

Vacinas recebidas – 4.039:

CoronaVac – 3.449 (2.553 primeira dose + 700 segunda dose + 196 a ser aplicada);

AstraZeneca – 590 (443 primeira dose + 157 a ser aplicada);

Recusa da Vacina – 22.

População Vacinada – 2.996:

Lar São Francisco de Assis – 31 (9 Funcionários e 22 idosos);

Profissionais de Saúde – 328;

Idosos a partir de 80 anos – 209 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 80 anos – 119 (autônomos)

Idosos a partir de 70 anos – 188 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 70 anos – 599 (autônomos)

Idosos a partir de 60 anos – 30 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 60 anos – 1.474 (autônomos)

Forças de Segurança – 48

População Vacinada 2ª dose – 700

Resumo da Vacinação:

Doses recebidas – 4.039

Doses Aplicadas – 3.696

Trabalhadores da Saúde – 337 (1ª dose)

Idosos – 2.611 (1ª dose)

Forças de Segurança – 48 (1ª dose)

Trabalhadores de Saúde – 211 (2ª dose)

Idosos – 489 (2ª dose)

População Vacinada – 2.996 (1ª dose) + 700 (2ª dose)

Recusa da Vacina – 22

Fonte: Jandaia Caetano, SEMCOS – Mundo Novo