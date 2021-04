Homem é preso após furtar dinheiro de caixa em estabelecimento comercial de Guaíra

Um homem foi preso em flagrante após praticar um furto em estabelecimento comercial de Guaíra. O caso aconteceu no fim da noite de sexta-feira (09).

Conforme a PM, o proprietário contou que, no momento em que foi jantar, o autor se aproveitou e foi até o caixa, furtando certa quantia em dinheiro do local. A ação foi flagrada por uma câmara de segurança.

Após perceber o furto, o autor foi abordado pelo proprietário e encontrou o dinheiro em seu short. O autor seria um cliente frequente do estabelecimento.

A PM foi acionada e deu voz de prisão ao homem, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Ainda na sexta-feira, outros dois furtos foram registrados em Guaíra. Na primeira situação, uma bicicleta KLS aros 29 de cor preta com detalhes verde foi furtada do quintal de uma residência durante a noite. Em outro caso, uma residência localizada na BR-272 foi arrombada em plena luz do dia e do local furtado um celular e um televisor.

Fonte: Ponto da Notícia