Mundo Novo tem menor número de ativos da Covid-19 em quatro meses e meio

Mundo Novo atualizou o seu Boletim Coronavírus nesta terça-feira (06) com os dados das centrais de Monitoramento, Triagem e Vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde fechou a segunda-feira com 20 ativos da doença.

O quantitativo é o menor em quatro meses e meio. No último 24 de novembro o Boletim informou 17 ativos. No dia seguinte este número aumentou para 23 ativos. No dia 13 de março o recorde de ativos no município: 112.