PF, BPFron e BOPE apreendem embarcações carregadas com cigarros em Guaíra

Na madrugada de quarta-feira (07), durante patrulhamento nas margens do Lago de Itaipu, em Guaíra, uma equipe composta por policiais federais do NEPOM e policiais militares do COBRA/BPFRON e COE/BOPE observaram movimentação suspeita em porto clandestino da região e iniciou aproximação silenciosa para possível abordagem de fiscalização.

Ao perceberem a iminente ação policial, os criminosos abandonaram parte do carregamento ilícito em duas embarcações e empreenderam fuga em dois veículos que estavam retirando a carga ilícita do porto, não sendo localizados.

A ação integrada entre PF, BPFRON e BOPE resultou na apreensão das duas embarcações artesanais carregadas com aproximadamente 50.000 carteiras de cigarros contrabandeados do Paraguai, acarretando um prejuízo total estimado de R$ 300 mil ao crime organizado.

Os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Guaíra.

