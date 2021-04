Professores de Naviraí prestam última homenagem à professora Carmem, vítima da Covid

Os professores da Rede Municipal de Ensino de Naviraí prestaram uma homenagem póstuma em memória da professora Carmem Ryba, na manhã de hoje (05). Ainda consternados pela morte provocada pela Covid-19, os professores realizaram um cortejo em despedida saindo da Gerência Municipal de Educação até o Cemitério Municipal.

Carmem, 51 anos, era funcionária da REME há 12 anos, era uma pessoa amiga, companheira, forte, alegre e sempre dedicada à sua função. “Por isso, não poderíamos deixar de homenageá-la, pois, acreditamos que o “Céu” recebeu um anjo muito sorridente e, é assim que todos irão lembrar dela”, afirma a gerente Tatiane da Silva Morch (Educação).

A professora Carmem foi internada no último dia 21 de março, no hospital da CASSEMS de Naviraí. Posteriormente, transferida para UTI de Corumbá. Embora não tenha sido relatado nenhuma comorbidade, ontem ela não resistiu e acabou indo à óbito, provocando sentimento de absoluta tristeza não só entre a família, mas, em todos que a conheciam.

Ela possuía sorriso espontâneo, além do orgulho pela missão de ensinar era apaixonada por coisas boas, como por exemplo, o ciclismo. Sempre pedalava com amigas e amigos. Para os colegas de trabalho a professora Carmem deixa muitos ensinamentos, grandes e lindas lições de vida, bem como eternas saudades. “Para sempre será recordada com carinho, respeito e admiração por todos os professores da REME”, finaliza a gerente de Educação.

Fonte: Roney Minella