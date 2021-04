Agentes de Segurança Pública e de Salvamento de Naviraí serão vacinados contra a Covid

Agentes das Forças de Segurança Pública e Salvamento lotados em Naviraí começarão a ser vacinados contra a Covid-19 amanhã, sábado (02-04). A vacinação será das 10h às 12h, na sede do Corpo de Bombeiros e contempla uma das principais reivindicações das categorias, considerando que eles atuam diretamente no socorro ao cidadão, em muitos casos, na linha de frente no apoio ao setor da Saúde.

A Gerência Municipal de Saúde confirma que amanhã serão imunizados todos os policiais militares e civis e homens do Corpo de Bombeiros. “Aguardamos que a Secretaria de Estado de Saúde envie um novo lote de imunizantes para vacinarmos os demais integrantes dos organismos de segurança. Na segunda etapa serão contemplados os agentes da PF, PRF e da AGEPEN”, informa o gerente Márcio Vidal de Figueiredo (Saúde).

A decisão de incluir os agentes de segurança pública como grupo prioritário com direito à vacinação contra a Covid levou em consideração o fato de que os policiais e os bombeiros também trabalham na linha de frente, no combate à pandemia, e estão mais suscetíveis à contaminação pelo coronavírus.

“Recebemos reivindicações de todos os agentes das forças de segurança e de salvamento e entramos nesta luta pela vacinação de nossos policiais e dos bombeiros. Cobramos a liberação da vacina junto à Secretaria de Estado de Saúde. Para nossa tranquilidade e alegria a vacinação destes grupos finalmente foi autorizada diretamente pelo Ministério da Saúde e imediatamente encaminhada pelo Governo do Estado e pela Secretaria de Estado de Saúde. Por isso, essa é uma vitória de todos nós”, comemora a prefeita Rhaiza Matos.

Durante recente reunião realizada na Câmara de Vereadores convocada pela prefeita Rhaiza Matos, os vereadores também acabaram sensibilizados com os pedidos e clamores dos policiais militares e civis e do corpo de bombeiros ao apontarem que, diariamente, atendem ocorrências em contato direto com o cidadão, não sabendo se ele está ou não com a Covid. A notícia da liberação da vacina também foi festejada pelos integrantes do Poder Legislativo de Naviraí.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT-MS nº 1.432