Governo de Mundo Novo agora tem kit básico de som para caminhão da Coleta Seletiva

Na manhã desta quarta-feira (17), a secretaria de Meio Ambiente, de Mundo Novo, foi contemplada com um kit básico de som para ser instalado no caminhão da Coleta Seletiva.

O kit será usado pela primeira vez em comemoração ao Dia da Água, marcado para a próxima segunda-feira (22). Na última semana, o caminhão da Coleta Seletiva foi entregue oficialmente após adesivagem

Na sequência o som continuará sendo usado no caminhão da Coleta com um jingle (música) único para todos os municípios integrantes do Conselho dos Lindeiros.

Ao lado do prefeito Valdomiro, receberam o kit de som os gestores de Educação Ambiental do município, Thiago Couto e Teodoro Menezes, integrantes das secretarias de Educação e Meio Ambiente, respectivamente.

Fonte: Carina Yano/Semcos – Mundo Novo