Usina Rio Amambai, Copasul e Rotary doam materiais ao Hospital Municipal de Naviraí

A Usina Rio Amambai Agroenergia, a Cooperativa Agrícola Sul-Mato-Grossense (Copasul) e o Rotary Club de Naviraí entraram diretamente na campanha de combate e prevenção à Covid-19 através de doações de materiais permanentes ao Hospital Municipal de Naviraí.

Na última sexta-feira (12-03), os diretores do Rotary Club Paulo Schimidt (Presidente), Antônio Simões Diniz (Diretor do Banco de Cadeiras de Rodas) e Odilo Balta (Diretor de Imagem Pública) entregaram sete cadeiras de rodas. “Como já fizemos em ocasiões anteriores, a doação destas cadeiras reitera o compromisso e apoio do Rotary com as causas sociais e de saúde de nossa comunidade”, pontuou Schimidt.

Os diretores administrativos Raul de Lima, Thiago Catis e Octávio Quartim fizeram a entrega de 14 camas de UTI que foram doadas pela Usina Rio Amambai. A doação ocorreu na última sexta-feira (12). “Sempre que solicitados, nós estaremos colaborando e apoiando nossa cidade e instituições, principalmente neste momento em que precisamos das as mãos para combater e enfrentar esta pandemia”, afirmou o diretor Luis Carnielli em recente entrevista.

Na manhã de hoje (17-03), representando a diretoria da Copasul as cooperadas Izaura Kamitani e Vera Antonini fizeram a entrega de 14 colchões ao Hospital Municipal de Naviraí. A doação sela mais uma iniciativa da cooperativa comprovando a responsabilidade social com a sociedade local.

As diretoras do Hospital Municipal, Patrícia Ribeiro (Executivo) e Érica Júlio (Administrativo) receberam os representantes das empresas benfeitoras e acolheram as doações, destacando a importância dos materiais recebidos. “Para o hospital é um grande avanço diante da atual situação que estamos passando. Os equipamentos serão destinados para garantir a qualidade no atendimento à comunidade”, observa Érica Júlio.

“A doação desses equipamentos e toda ajuda que temos recebido durante esta pandemia reafirma que a comunidade de Naviraí está unida na luta contra a Covid, por isso, em nome da Gerência de Saúde e da Administração da prefeita Rhaiza Matos nós agradecemos todo este apoio”, afirma a diretora executiva Patrícia Ribeiro.

Fonte: (Roney Minella – DRT/MS nº1.432)