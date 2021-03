Câmara Municipal de Naviraí define que as Sessões Ordinárias ocorram com a participação remota dos vereadores

A Câmara Municipal de Naviraí publicou a portaria de nº 082/2021 que trata sobre a prorrogação das atividades remotas para os servidores da câmara e vereadores. O regime de trabalho remoto para os servidores será prorrogado a partir do dia 17 de março, podendo trabalhar presencialmente somente servidores autorizados.

O diretor do site Portal do Conesul, José Luiz Bressa, entrou em contato com o presidente da câmara, vereador Neninha, que informou que as Sessões Ordinárias da câmara também serão realizadas com a participação remota dos vereadores. Somente o presidente de câmara e o Primeiro Secretário da Mesa Diretora poderão participar da Sessão Ordinária diretamente do Plenário.

A Sessão Ordinária desta terça-feira (16) foi adiada par ao dia 19 de março, afim de que a Câmara Municipal tenha tempo para suprir as necessidades técnicas para a realização da reunião remota com qualidade e segurança.

O atendimento ao público externo também fica proibido, de acordo com a nova portaria o atendimento na Câmara Municipal somente ocorrerá a partir de prévio agendamento com os vereadores, que deverá ser feito através da assessoria de cada vereador.

Estão proibidos ainda, quaisquer eventos coletivos abertos ao público externo, tanto no Plenário, na Recepção ou na Sala de Reuniões da Câmara.

A portaria foi lançada devido ao agravamento da situação de risco para contágio da Covid-19 em Naviraí, levando em consideração o alto número de casos registrados pelos últimos boletins epidemiológicos da gerência de saúde e a taxa de ocupação de leitos de UTI para tratamento da doença, não só no município de Naviraí mas em todo o estado do Mato Grosso do Sul.

Fonte: Jornal do Conesul