Duplicação da Avenida Otaviano Corrêa está em processo de adequação; trabalho está previsto para o segundo semestre

Na manhã desta terça-feira (16), a equipe da Infraestrutura e o engenheiro civil Willian Pavão de Sete Quedas realizaram as medições para a duplicação da Avenida Otaviano Corrêa.

A obra começará na esquina com a Avenida Salvador. O convênio de R$ 450 mil é assinado com a Sudeco (Superintendência do Centro-Oeste), após emenda do deputado federal Vânder Loubet.

Outro projeto que está em andamento é para o asfalto que dá continuidade na Avenida Otaviano Corrêa, entre a Vila Nova e o Copagril, além das demais ruas deste segundo bairro, em um convênio com a Caixa Econômica Federal.

De acordo com a diretora de Infraestrutura, Margarete Pusippe, o processo desta duplicação passou pelo estudo do solo e ainda precisará de algumas etapas para poder dar início ao trabalho.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Valdemar Marinho, ambas as obras precisarão de tubulação e aprovação do projeto.

Fonte: Carina Yano, SEMCOS – Mundo Novo