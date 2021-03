Em Itaquiraí, prefeito Thalles acompanha atendimento no Posto de Saúde do complexo Santo Antônio

Na manhã desta segunda-feira (15), o prefeito Thalles Tomazelli, acompanhou os atendimentos no Posto de Saúde do P.A. Santo Antônio (MST). Durante a visita surpresa, o chefe do executivo municipal vistoriou toda estrutura da unidade de saúde e observou os reparos que se fazem necessário para proporcionar melhorias no atendimento à população.

“Estou acompanhando todos os setores, principalmente os da secretaria de saúde, afim de conhecer de perto a realidade das pessoas que utilizam estes serviços, como estão sendo atendidas e ouvindo a população. Na oportunidade também acompanhei o início dos atendimentos pela nova médica, Dra. Tatiane Liberali”, enfatizou Thalles Tomazelli.