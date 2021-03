Polícia Civil de Naviraí recebe denúncia anônima e prende homem por posse irregular de arma de fogo

A equipe de policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais) do 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil) de Naviraí prendeu na tarde de ontem (15), um homem pelo crime de posse irregular de arma de fogo.

Os policiais chegaram até o autor, após receberem uma denúncia anônima de que um indivíduo que atende pelo nome de Anderson, que estaria na residência de uma mãe localizada na Rua Vitória, junto com sua atual companheira que teria uma medida protetiva contra ele. Ainda segundo a denúncia, Anderson poderia estar armado.

Rapidamente a equipe de policias do SIG, foi até a referida residência, averiguar a denúncia, aonde chegando encontrou Anderson e sua companheira. Por ter estar infringindo a metida protetiva, Anderson foi conduzido para a DAM (Delegacia de Atendimento a Mulher).

Na DAM, a companheira de Anderson informou que eles estavam convivendo juntos em uma casa no bairro, Jardim Ipê.

Com informações de que Anderson poderia ter uma arma, os policiais foram até a residência dele, onde com a autorização de sua companheira realizaram buscas pelo local, onde foi encontrado no quarto do casal escondido embaixo do colchão, um revolver calibre .38, da marca Taurus, que estava com a numeração de identificação rasurada. No local os policiais encontraram ainda 10 munições no calibre .38, sendo 06 da marca CBC, 01 da marca Federal, 01 da marca Aguila, e 02 da marca PMC.

Segundo informações a arma e as munições eram pertencentes a Anderson. A arma e as munições foram apreendias pelos policiais, e diante dos fatos, além dele ter descumprido a medida protetiva, ele foi autuado em flagrante pelo crime de posse irregular de arma e munição.

Fonte: Jornal do Conesul