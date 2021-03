Mundo Novo bate outro recorde negativo as vésperas de novo decreto contra a Covid-19 entrar em vigor

O Governo de Mundo Novo atendeu a decisão do Comitê de Combate ao Novo Coronavírus e aderiu ao decreto estadual de medidas de prevenção a proliferação da Covid-19 no estado.

Desta feita a partir de domingo (14) o novo toque de recolher entrará em vigor – às 16h00 no sábado e domingo e 20h00 de segunda a sexta-feira. Salvo as atividades essenciais, as demais não poderão estar abertas fora deste horário.

Nesta quinta-feira (11), o Boletim Coronavírus foi divulgado com novo recorde negativo. Com mais 24 positivos (19 do Lacen e cinco de teste rápido) o município chegou aos 112 ativos para a doença.

Oito pacientes receberam alta e 27 coletas foram feitas e enviadas para o Laboratório Central de Saúde, em Campo Grande. Na vacinação, 33 idosos a partir de 80 anos receberam a segunda imunização. Outros 22 entre 70 e 79 anos receberam a primeira imunização.

Boletim Coronavírus 11/03/21 – Atualizado às 17h00 do dia anterior

Ativos – 112

Recuperados – 1.089

Óbitos – 12

Geral – 1.213

Suspeitos – 77

Descartados – 1.717

Monitoramento – 266

Residências – 90

Crianças – 52;

Idosos – 29;

Monitoramento Concluído – 6.458

Obs. Pessoas monitoradas não estão, necessariamente, positivas.

Vacinas Recebidas – 1.382:

CoronaVac – 1.072 (467 primeira dose + 355 reservada para segunda dose + 250 a ser definida);

AstraZeneca – 310 (primeira dose);

Recusa da Vacina – 14.

População Vacinada – 805:

Lar São Francisco de Assis – 31 (Funcionários e idosos);

Profissionais de Saúde – 278;

Idosos a partir de 80 anos – 209 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 80 anos – 119 (andantes).

Idosos a partir de 70 anos – 168 (acamados e domiciliados)

População Vacinada 2ª dose – 328

Obs. Cinco pacientes internados em hospital: três na UTI Dourados e um na UTI em Nova Andradina, e um na enfermaria em Mundo Novo.

Resumo Vacinação:

Doses recebidas – 1.382

Doses Aplicadas – 1.133

Trabalhadores da Saúde – 287 (1ª dose)

Idosos – 518 (1ª dose)

Trabalhadores de Saúde – 175 (2ª dose)

Idosos – 153 (2ª dose)

População Vacinada – 805 (1ª dose) + 328 (2ª dose)

Recusa da Vacina – 14

Fonte: Jandaia Caetano, SEMCOS – Mundo Novo