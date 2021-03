Deputados pedem ao TCU suspensão de concessões de novos pedágios no Paraná

Deputados da Frente Parlamentar do Pedágio da Assembleia Legislativa encaminharam ontem (05) ao Tribunal de Contas da União (TCU) uma representação pedindo a suspensão do processo de concessão de novos pedágios nas rodovias do Paraná. O requerimento, com pedido de liminar, questiona a legitimidade do processo comandado pelo Ministério da Infraestrutura.

O governo federal pretende fazer a concessão por 30 anos de 3.327 quilômetros de estradas federais e estaduais – 834 quilômetros a mais do que as atuais que vencem em novembro, e um investimento de R$ 42 bilhões em 30 anos.

A concessão seria dividida em seis lotes, 42 praças de pedágio, 15 praças a mais do que atualmente. O ministério alega que as tarifas seriam reduzidas em até 67%, e que 1.700 quilômetros seriam duplicados nos primeiros sete anos. O projeto prevê ainda aumento de 40% das tarifas após a duplicação.

Fonte: Ponto da Noticia.com