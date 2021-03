Homem é baleado em Guaíra e transferido para Toledo

Um homem baleado deu entrada na manhã desta terça-feira (02) na UPA em Guaíra.

Segundo a PM, o homem de 40 anos foi alvejado com disparos no ombro e no abdômen. Os projéteis ficaram alojados no corpo.

A Polícia não conseguiu descobrir o local em que o homem foi baleado, uma vez que ele procurou atendimento médico por conta própria e, na sequência, foi transferido na sequência pelo SAMU para o hospital Bom Jesus em Toledo, onde passou por cirurgia.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Guaíra.

