A IMPORTÂNCIA DOS OBJETIVOS

Você já deve algum dia ter ouvido a frase: Qual o seu objetivo na vida? Pois bem, esta frase é conhecida de todos nós e com certeza, por todos muito utilizada. Todos nós temos objetivos para realizar nossos sonhos de fama, sucesso, reconhecimento pessoal e profissional, amor, família, amizade, fortuna, ou qualquer outro. Os objetivos são da mesma forma importantes para as organizações, como: Tornar-se uma empresa idônea, conhecida e com marca consolidada, ganhar mercados, auferir lucros aos acionistas, resistir ao duro e competitivo mercado global, entre outros. Estabelecendo objetivos, pessoas e organizações, obtêm uma fonte de inspiração para superar os obstáculos que encontram em seu caminho. Os Objetivos tornam-se mais fáceis de ser definidos mediante o desenvolvimento da análise ambiental interna e externa. Eles surgem para aproveitarmos as ameaças e fraquezas, tendo em vista, a construção de uma visão de futuro. “Quem pode? Se você acha que está derrotado, você está! Se acha que não se atreve, não o fará. Se gosta de ganhar, mas acha que não pode. … quase certo que não poderá. Se acha que vai perder, já está perdido, pois neste mundo descobrimos que o sucesso começa com a vontade de uma pessoa … todo um estado de espírito. Se acha que você é inferior, você é. Você tem que pensar alto para subir. Tem que ter certeza de si mesmo, antes que você jamais possa ganhar. As batalhas da vida, nem sempre cabem à pessoa mais forte ou rápida, pois, cedo ou tarde, quem vence é a pessoa que acha que pode. Fé e Coragem, Confiança e Amor são as únicas coisas reais na vida. Seja otimista e voe alto.