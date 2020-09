PSDB homologa nome de Onevan como candidato a Prefeito de Naviraí

Naviraí (15/09/20) – O Partido da Social Democracia Brasileira de Naviraí (PSDB) acaba de homologar em convenção, na manhã desta terça-feira, o nome do deputado estadual Onevan de Matos como candidato a prefeito de Naviraí – Márcio Araguaia (PTB) é o candidato a vice-prefeito.

“Refleti muito sobre essa candidatura e o amor e o compromisso que tenho por Naviraí me fizeram aceitar o desafio de ser, novamente, prefeito de nossa cidade. Junto com o Márcio, quero trabalhar pelo desenvolvimento e permanecer tendo a Saúde como prioridade”, destacou Onevan de Matos.

“Estou muito feliz e satisfeito de caminhar junto com você, Onevan, um homem público que se preocupa com o ser humano, com as pessoas mais humildes. Juntos faremos uma administração que vai transformar Naviraí”, pontuou Márcio Araguaia.

Coligação – A chapa de Onevan de Matos e Márcio Araguaia também contará com a participação do PDT, PSL e PT, que, juntos, formam a Coligação “Saúde e Desenvolvimento é nossa Meta”.

“O Onevan representa a mudança que Naviraí quer e precisa. Tenho certeza que fará um governo humano e cuja prioridade será o povo”, destacou o vereador Júnior do PT (presidente do PT de Naviraí).

“O PSL iria lançar candidatura própria, mas tão logo soubemos que o Onevan aceitou o desafio, entendemos que estar junto com ele e com o Márcio Araguaia é o melhor projeto para nossa cidade”, pontuou o presidente do PSL, Adriano Talarico.

“A nossa esperança é que Naviraí volte a crescer, a se desenvolver e que a Saúde – marca do Onevan – seja para todos. Estamos muito confiantes que Naviraí estará em boas mãos”, discursou o presidente do PDT, Hebert Rithyeli Jovelino.

Convidados – A convenção do PSDB de Naviraí contou com a participação do deputado estadual Neno Razuk (PDT), deputado federal Beto Pereira (PSDB) e do presidente estadual do PSDB, Sérgio de Paula. (Fernando Ortega – DRT/MS: 34)