TRIBUNA LIVRE

INELEGIBILIDADE – Muitos pré-candidatos estão com a “pulga atrás da orelha”, quando se aproxima o momento do registro de candidatura. O Tribunal de Contas de MS publicou uma lista de nomes com “culpa no cartório”, o que vem tirando o sono de ilustres figuras do mundo político. O assunto tem tomado conta dos bastidores em algumas cidades da região, incluindo a nossa Admirável Mundo Novo, que não é diferente de muitas outras comunidades desses brasis.

LIDERANÇA ABSOLUTA – O prefeito Paulo Franjotti provou ser um líder inconteste, ao conseguir reunir em Japorã, todas as lideranças em torno de seu projeto político. Manteve o vice-prefeito Gabriel Klasmann na chapa majoritária e todos os postulantes ao Legislativo, compondo um invejável “leque de alianças”. Até aí, tudo bem. Na formação de um novo mandato, Paulão deverá mostrar mais habilidade ainda, para acomodar tanta gente na aba do poder.

RENOVAÇÃO NATURAL – o Legislativo mundonovense terá uma renovação natural: o vereador Eduardo deixa de concorrer para apoiar o genro Richardson; Paulo Ricardo é pré-candidato a vice. A ex-petista Rose também desistiu da disputa, para dar apoio ao colega Paulo Lourenço; vereador Vavá é pré-candidato a vice-prefeito. Assim, dos atuais vereadores, 7 vão concorrer: Paulo Lourenço, Jefferson Pinduca, Gessé Ferreira, Gildo Amaral, Kaudi Filho, Alfonso Lavarda e Nilva Ramos.

CAMPANHA ACIRRADA – A campanha eleitoral deste ano será muito disputada nas cidades de Guaíra, no Paraná. Itaquiraí e Iguatemi, aqui no Cone Sul terão disputas ferrenhas. Itaquiraí com Nei Portela e Thales Tomazelli; Iguatemi, entre o médico Lídio Ledesma e atual prefeita, Patrícia; o pleito mais complicado será em Mundo Novo, com três pré-candidatos considerados muito fortes: Antônio Cavalcante (MDB), Humberto Amaducci (PT) e Valdomiro Sobrinho (PSDB).

PARA REFLETIR – O futuro tem muitos nomes. Para os incapazes, o inalcansável; para os medrosos, o desconhecido; para os valentes, a oportunidade. Burburinhos em todos os cantos, suspense nos bastidores, aflição para alguns. Apenas especulações? O que tem que ser, será!…