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    Identificada vitima de feminicídio na cidade de Terra Roxa

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Thainara Cavalcante foi encontrada sem vida dentro da residência onde morava com o autor, que se apresentou à polícia e relatou ter cometido o homicídio após o término do relacionamento.

    Identificada vitima de feminicídio na cidade de Terra Roxa

    Thainara Cavalcante foi encontrada sem vida dentro da residência onde morava com o autor, que se apresentou à polícia e relatou ter cometido o homicídio após o término do relacionamento

    Identificada vitima de feminicídio na cidade de Terra Roxa

    Mulher de 29 anos é vítima de feminicídio em Terra Roxa; companheiro confessou o crime

    A vítima do feminicídio registrado na madrugada desta quinta-feira (14) em Terra Roxa foi identificada como Thainara Cavalcante, de 29 anos.

    De acordo com as informações apuradas, a jovem foi morta dentro da casa onde morava com o companheiro, na Rua do Campo. Segundo a Polícia Militar, o autor do crime se apresentou espontaneamente na delegacia de Toledo por volta das 2h30 e confessou ter assassinado a convivente após o término do relacionamento.

    Após receber a informação, equipes policiais se deslocaram até o endereço indicado, onde encontraram Thainara já sem sinais vitais. O óbito foi confirmado por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

    A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica e da Polícia Civil, responsáveis pela perícia e investigação do caso. O homem permaneceu preso e está à disposição da Justiça.

    O caso é tratado como feminicídio, crime caracterizado quando a mulher é assassinada em contexto de violência doméstica ou em razão da condição do sexo feminino.

    A morte de Thainara Cavalcante causa grande comoção em Terra Roxa, onde familiares e amigos lamentam profundamente a perda precoce da jovem de 29 anos.

    Com informações: Tribuna de Palotina

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