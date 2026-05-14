Identificada vitima de feminicídio na cidade de Terra Roxa

Mulher de 29 anos é vítima de feminicídio em Terra Roxa; companheiro confessou o crime

A vítima do feminicídio registrado na madrugada desta quinta-feira (14) em Terra Roxa foi identificada como Thainara Cavalcante, de 29 anos.

De acordo com as informações apuradas, a jovem foi morta dentro da casa onde morava com o companheiro, na Rua do Campo. Segundo a Polícia Militar, o autor do crime se apresentou espontaneamente na delegacia de Toledo por volta das 2h30 e confessou ter assassinado a convivente após o término do relacionamento.

Após receber a informação, equipes policiais se deslocaram até o endereço indicado, onde encontraram Thainara já sem sinais vitais. O óbito foi confirmado por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica e da Polícia Civil, responsáveis pela perícia e investigação do caso. O homem permaneceu preso e está à disposição da Justiça.

O caso é tratado como feminicídio, crime caracterizado quando a mulher é assassinada em contexto de violência doméstica ou em razão da condição do sexo feminino.

A morte de Thainara Cavalcante causa grande comoção em Terra Roxa, onde familiares e amigos lamentam profundamente a perda precoce da jovem de 29 anos.

Com informações: Tribuna de Palotina