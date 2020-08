TRIBUNA LIVRE

INDIGNAÇÃO DO SERVO – Palavras de quem realmente tem capacidade e quer servir melhor à Causa do Mestre, mas sente o declínio no Templo Sagrado. Diz ele: “Nobre Ir. Jairo De Lima Alves, me calar, diante do estado deplorável em que se encontra a minha geração de pregadores, é o mesmo que compactuar com a falta de sensatez e temor ao expor as verdades inegociáveis do Evangelho de Cristo.” Lamentavelmente, prezado Cristian, é isso que se vê nestes dias difíceis.

PROBLEMA DE GESTÃO – A maior dificuldade que um gestor tem é montar uma equipe capaz. Quando isso ocorre, a gestão flui naturalmente. Gestão pessoal, gestão em família, gestão empresarial, gestão pública. Sem gestão eficiente, nada de bom acontece e tudo fica engessado. Quando a gestão não é exercida como convém, as coisas ficam emperradas e nada funciona como deveria funcionar.

MDB e PSDB – Velhos aliados da politica nacional e de Mato Grosso do Sul, agora estão se confrontando para a sucessão municipal. Acusações acontecem nos bastidores e na mídia eletrônica, mas para os mais entendidos isso não passa de jogo político. Na segunda-feira, o vereador Pinduca fez severas críticas ao Executivo, sem que houvesse uma defesa contundente. Num aparte, o vereador Gessé fez algumas considerações sobre possível fragilidade do colega de Parlamento.

CONTAGEM REGRESSIVA – Já teve início a contagem regressiva para as eleições gerais de 15 de novembro. As propostas estão aparecendo lentamente nas redes sociais, mas os eleitores se mostram bastante desinteressados pela política. O quadro é desanimador e tudo indica que será alto o índice de votos nulos e branco, assim como a abstenção. O eleitor não acredita mais em promessas eleitoreiras e deve votar com liberdade, embora ocorram ainda compras de voto.

PAUTA PARA ENTREVISTA – O sistema TV Tribuna tem realizado muitas entrevistas e reportagens com absoluto sucesso. Autoridades e lideranças empresariais têm sido o foco no sistema de comunicação. O trabalho continua, e agora em período pré-eleitoral, os pré-candidatos falam com liberdade, expondo suas ideias. A Imprensa não pode ser alienada!

PENSAMENTO DO COUNISTA – “As pessoas, de um modo geral, têm algum defeito. Na política, porém, os defeitos se acentuam muito mais nos humanos.” (Jairo de Lima Alves)